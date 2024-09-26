Тбилиси, 26 сентября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал население Абхазии и Южной Осетии жить в едином грузинском государстве. Об этом сообщает «Первый канал» телевидения Грузии.

Томас Тхайцук/ Sputnik/РИА Новости

«Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии», — сказал премьер в ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что Грузии необходимо восстановить в стране все разрушенные мосты. Население Абхазии и Южной Осетии будет «приветствоваться с открытым сердцем», добавил Кобахидзе.

Как сообщало ИА Регнум, в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооружённой агрессии Грузии. Тбилиси отказывается официально признавать независимость республик.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и лидера Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республик. Глава государства отметил, что отношения между Россией и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции.

Премьер-министр Грузии заявил, что страна собирается вернуть в свой состав Южную Осетию и Абхазию, а к 2030 году стать членом Евросоюза.