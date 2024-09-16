Тбилиси, 16 сентября, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Примирение Грузии с Южной Осетией и Абхазией возможно лишь в случае принесения извинений и взаимного прощения, заявил журналистам 16 сентября исполнительный секретарь правящей в республике партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

РИА Новости / Владимир Попов

«Для реализации этой идеи нужно большое примирение с нашими осетинскими и абхазскими братьями и сестрами. А большое примирение невозможно без принесения извинений», — сказал политик, слова которого приводит информационное агентство Interpressnews.

Мдинарадзе считает, что существуют два пути решения противоречий — война или взаимное прощение. По его словам, грузинская сторона выбирает путь прощения.

Исполнительный секретарь добавил, что для примирения республик понадобятся большая политическая решительность и мужество.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября основатель и почётный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили подчеркнул, что власти Грузии должны найти в себе силы, чтобы извиниться за вооружённый конфликт между осетинами и грузинами, развязанный в 2008 году бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Он уточнил, что это произойдёт после завершения парламентских выборов, которые назначены на 26 октября.

15 сентября в регионах Грузии, в том числе в Тбилиси прошли акции протестов против заявления Иванишвили о необходимости извиниться перед Южной Осетией за военный конфликт 2008 года. В столице республики, а также в Кутаиси и Батуми, митингующие называли этого политика предателем.