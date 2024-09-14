Тбилиси, 14 сентября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Власти Грузии после победы на парламентских выборах найдут в себе силы, чтобы извиниться за войну между осетинами и грузинами, которую в 2008 году развязал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявил 14 сентября основатель и почётный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили на предвыборном митинге в городе Гори.

ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин В одном из разрушенных районов Цхинвала

«Сразу же после завершения выборов 26 октября мы обязательно найдём в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию извне предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестёр», — сказал Иванишвили, трансляцию выступления которого вели грузинские телеканалы.

Он также выразил уверенность, что зачинщики войны будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат правовой ответ.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что период парламентских выборов в стране проходит на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства, однако оно не отразится на результатах выборов. По его словам, выборы станут «референдумом между войной и миром».

Также Кобахидзе уверял, что руководство Грузии может использовать разные виды правовых форм, чтобы выяснить обстоятельства военного конфликта 2008 года.

Грузия 8 августа 2008 года обстреляла Цхинвал, пытаясь захватить Южную Осетию. Россия вступилась за Южную Осетию и Абхазию, на чьи территории претендовал Тбилиси. В тот же день началась российская операция, которая продлилась до 14 августа. В результате грузинская сторона подписала с Россией, Южной Осетией и Абхазией план мирного урегулирования. После этого Москва официально признала независимость двух республик.