Тбилиси, 30 сентября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. В Грузии положительно оценили заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности российской стороны оказать помощь Тбилиси в налаживании отношений с соседними государствами ― Абхазией и Южной Осетией. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта ― Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«То, что Россия приветствует и будет способствовать примирению, конечно же, позитивно», ― подчеркнул мэр.

Он также добавил, что после этого было бы хорошо перейти к действенным шагам. По мнению Каладзе, нужно в первую очередь приступить к разработке плана по выводу российских военных из Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 28 сентября заявил, что Москва готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в нормализации отношений, если они сами проявят в этом заинтересованность.

Глава МИД уточнил, что потенциальная помощь касается и обеспечения договорённостей о ненападении.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал население Абхазии и Южной Осетии жить в едином государстве вместе в счастливой, единой и развитой Грузии.

В 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооружённой агрессии Грузии. Тбилиси отказывается официально признавать независимость республик.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе 16 сентября заявил, что примирение Грузии с Южной Осетией и Абхазией возможно лишь в случае принесения извинений и взаимного прощения. По его мнению, существуют два пути решения противоречий — война или взаимное прощение. Политик подчеркнул, что грузинская сторона выбирает путь прощения. Исполнительный секретарь добавил, что для примирения республик понадобятся большая политическая решимость и мужество.