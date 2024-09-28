Вашингтон, 29 сентября, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в нормализации отношений, если сами государства проявят в этом заинтересованность. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 28 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум Грузия

Глава МИД уточнил, что потенциальная помощь касается и обеспечения договоренностей о ненападении.

По словам Лаврова, власти Грузии признались, что хотят «примирения исторического». Поэтому нет разницы в каком виде, в какой форме это примирение произойдёт, уточнил министр.

«Это решать Абхазии и Южной Осетии. Они соседи с Грузией, там всё равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении… мы будем готовы помогать», — сказал Сергей Лавров.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна собирается вернуть в свой состав Южную Осетию и Абхазию, а к 2030 году стать членом Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, Ираклий Кобахидзе призвал население Абхазии и Южной Осетии жить в едином государстве вместе в счастливой, единой и развитой Грузии.

В 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооружённой агрессии Грузии. Тбилиси отказывается официально признавать независимость республик.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и лидера Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республик. Глава государства отметил, что отношения между Россией и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».