Москва, 6 октября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Россия с начала 2024 года получила от председательств Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять высокомерных отказов в выступлении докладчиков из РФ, которые должны были изложить позицию Москвы. Об этом 6 октября сообщила «РИА Новости» и. о. руководителя российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

ИА Регнум Россия, ОБСЕ

Дипломат рассказала, что в этом году в ФСОБ председательствуют страны, взявшие курс на конфронтацию с РФ, и они старались всячески ущемить интересы Москвы. Российской делегации пришлось предпринимать жёсткие ответные меры.

«Поясню, о чём речь. Со стороны стоявших у председательского штурвала Форума Кипра (зимой) и Хорватии (весной-летом) мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков», — отметила Жданова.

Противодействие дошло до того, что российским студентам запретили посещать заседания ФСОБ в качестве слушателей, хотя учащимся из других стран это позволяют. В таких условиях делегация РФ отказалась присоединиться к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний форума в летнем триместре.

«Исходим из того, что нормальная переговорная работа невозможна в условиях ущемления интересов Российской Федерации», — подчеркнула Жданова.

Как передавало ИА Регнум, заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев 26 сентября обвинил организацию в солидаризации с насилием, которое киевский режим устроил в отношении граждан РФ. Он указал на то, что за неделю от атак украинских боевиков пострадали более 140 российских мирных жителей, а 11 погибли, но ОБСЕ замалчивает эти факты.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 сентября встретился с действующим председателем ОБСЕ, заместителем премьер-министра, главой МИД Мальты Ианом Борчем. Глава российского ведомства указал на то, что задача организации действовать в интересах всех её участников, а не отдельных групп государств.

3 октября депутат Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пётр Толстой сообщил, что РФ приостановила участие в ПА ОБСЕ. Москва не может тратить деньги на «русофобский цирк».