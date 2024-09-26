Москва, 26 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) солидаризируется с насилием, которое творит киевский режим против граждан России. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при организации Александр Волгарев.

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Он напомнил, что на прошлой неделе из-за атак киевского режима на гражданские объекты пострадали свыше 140 граждан России, при этом 11 человек погибли. Дипломат отметил, что руководство ОБСЕ «в силу своей очевидной политической предвзятости и конъюнктурной слепоты» предпочитает замалчивать это.

«Какой сигнал направляет миру эта страусиная позиция нынешнего руководства ОБСЕ? Очевидно, сигнал о том, что оно солидаризируется с насилием, которое творит киевский режим против российских граждан», — заявил он на заседании постоянного совета организации.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ОБСЕ учитывать интересы всех стран, а не отдельных групп.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла заявление о приостановке участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Российские парламентарии отметили в заявлении, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и её членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ПА ОБСЕ шабашем, который Москва не будет финансировать.