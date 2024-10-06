Москва, 6 октября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по базе горючего в Одессе, военному аэродрому в Хмельницкой области и пункту управления беспилотниками украинских формирований. Об этом 6 октября рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами», — сказал он на брифинге.

По словам Конашенкова, также российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике противника в 137 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября стало известно, что расчёт российской самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» одним выстрелом уничтожил блиндаж и боевую машину пехоты украинских боевиков. Цели удалось накрыть выстрелом осколочно-фугасного снаряда.

Ранее в этот же день штурман-оператор российского ударного вертолёта Ми-28 с позывным Балу рассказал об уничтожении пунктов пуска беспилотной авиации и управления связи украинских формирований в зоне проведения СВО.