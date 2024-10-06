Угледар, ДНР, 6 октября, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Расчёт самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» из состава группировки войск «Восток» Вооружённых сил России одним выстрелом уничтожил блиндаж и боевую машину пехоты украинских войск под Угледаром. Об этом 6 октября сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских гаубиц 2С3 «Акация»… уничтожают живую силу и технику, укрепления ВСУ, а также оказывают огневую поддержку действиям штурмовых подразделений на южнодонецком направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.

В ходе выполнения одной из огневых задач расчёту САУ «Акация» удалось одним выстрелом осколочно-фугасного снаряда уничтожить блиндаж противника и находившуюся рядом БМП.

Как отметили в Минобороны, САУ «Акация» способна поражать не только живую силу и артиллерийские орудия, но и ракетные установки, танки и другие огневые средства противника.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделений группировки войск «Восток» ВС России за сутки уничтожили до 110 военнослужащих ВСУ, гаубицу M777 производства США, САУ Ceasar французского производства и восемь автомобилей.

Министерство обороны официально сообщило об освобождении Угледара Вооружёнными силами России 3 октября. При штурме группировка российских войск «Восток» провела обходной манёвр, нанесла удары с флангов и взяла в клещи Угледар. Это дало возможность прорвать оборону украинских формирований и освободить город.