Москва, 6 октября, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Российский ударный вертолёт Ми-28 уничтожил пункты пуска беспилотной авиации и управления связи ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, рассказал штурман-оператор боевой машины с позывным Балу.

Кадр из видео

Слова военнослужащего приводит 6 октября в своём Telegram-канале Министерство обороны РФ.

«Сегодня поступила задача об уничтожении пункта управления связи противника, а также пункта пуска беспилотной авиации», — отметил штурман-оператор.

По словам военного, сначала он изучил маршрут полёта. Уже после вылета лётчик точно определил местоположение целей и поразил их.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что российский вертолёт Ми-28НМ ракетами уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. После нанесения удара экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

5 октября стало известно, что вертолёт Ми-28НМ Вооружённых сил РФ с помощью авиаракет поразил скопление личного состава и бронетехники противника на этом же направлении. Минобороны России показало видеозапись с кадрами боевой работы российских лётчиков.