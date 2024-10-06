Рим, 6 октября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Италии прокуратура предъявила обвинения в поставке некачественных деталей для Boeing 787 Dreamliner двум фирмам-подрядчикам и семи людям. Об этом 5 октября сообщило агентство Reuters.

TASS /The Seattle Times via AP

Расследование началось в конце 2012 года после обвинений после того, как компания Boeing уличила поставщиков в передаче компонентов, произведенных с нарушениями. Для их создания применялись более дешёвые варианты титана и алюминия.

«Это привело к созданию деталей самолёта со значительно более низкими статическими характеристиками и устойчивостью к нагрузкам, что повлекло за собой последствия для безопасности полётов», — приводится заявление прокуроров южного города Бриндизи.

По информации источников агентства, в деле фигурируют компании Manufacturing Process Specification (MPS) и обанкротившаяся Processi Speciali.

В числе семи обвиняемых людей владелец MPS Антонио Ингроссо и его отец Винченцо, возглавлявший Processi Speciali.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня стало известно, что компания Boeing выявила новую проблему в самолётах 787 Dreamliner. По информации издания, на фюзеляжах у ряда ещё не поставленных заказчику самолётов неправильно закрутили сотни крепёжных элементов. Речь идёт о неправильной затяжке более чем 900 деталей на боковой части корпуса самолёта.

7 мая Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование в отношении требований к проверке самолётов Boeing 787 Dreamliner. В апреле компания Boeing сообщила регулятору, что, возможно, не все необходимые проверки были завершены, сообщило FAA. Речь идёт, в частности, о проверках адекватности соединения и заземления в местах примыкания крыльев к фюзеляжу на некоторых самолётах Boeing 787 Dreamliner.

Бывшего инженера по качеству на заводе Boeing Джона Барнетта, который не раз заявлял, что в компании при сборке самолётов используются некачественные составляющие, нашли мёртвым в грузовике на парковке отеля в Южной Каролине в марте 2024 года.

В июне стало известно, что механик компании Strom, являющейся партнёром Boeing, Ричард Куэвас потерял работу из-за неоднократных жалоб на некачественную сборку самолётов 787 Dreamliner. В 2023 году Куэвас увидел на заводе неправильно просверленные отверстия в переборках переднего давления. В октябре того же года он сообщил в компании об ошибках в процессе производства. Через несколько месяцев мужчину уволили из Strom.