Москва, 13 июня, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Компания Boeing выявила новую проблему в самолётах 787 Dreamliner, сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

Pulkovoairport.ru

По информации издания, на фюзеляжах у ряда ещё не поставленных заказчику самолётов неправильно закрутили сотни крепёжных элементов. Речь идёт о неправильной затяжке более чем 900 деталей на боковой части корпуса самолёта.

Источник в компании заявили, что у Boeing нет никаких опасений по поводу безопасности полётов на уже эксплуатируемых самолётах. Специалисты изучат непоставленные воздушные судна, чтобы убедиться в их соответствии техническим стандартам.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование в отношении требований к проверке самолётов Boeing 787 Dreamliner. В апреле компания Boeing сообщила регулятору, что, возможно, не все необходимые проверки были завершены, сообщило FAA. Речь идёт, в частности, о проверках адекватности соединения и заземления в местах примыкания крыльев к фюзеляжу на некоторых самолётах Boeing 787 Dreamliner.

В 2024 году сообщалось о серии происшествий с самолётами Boeing. В частности, в марте лайнер Boeing 777-200 потерял шину при вылете из аэропорта Сан-Франциско в Японию, из-за чего совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе. 2 мая стало известно, что в США скончался уже второй информатор о нарушениях при производстве самолётов компании Boeing, бывший аудитор качества у поставщика корпорации — компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин. Официальной причиной смерти назвали отказ органов.

Бывшего инженера по качеству на заводе Boeing Джона Барнетта, который не раз заявлял, что в компании при сборке самолётов используются некачественные составляющие, нашли мёртвым в грузовике на парковке отеля в Южной Каролине в марте 2024 года. Ему было 62 года. В начале месяца он давал показания в суде против компании, в которой проработал 32 года. По его словам, работники устанавливали на самолёты нестандартные и бракованные детали, чтобы избежать задержек в производстве самолётов Dreamliner.