Вашингтон, 7 мая, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA, государственный регулятор) начало расследование в отношении требований к проверке самолётов Boeing 787 Dreamliner, сообщила 7 мая пресс-служба управления.

Fotografo01/Global Look Press

В апреле компания Boeing сообщила регулятору, что, возможно, не все необходимые проверки были завершены, сказано в сообщении. Речь идёт, в частности, о проверках адекватности соединения и заземления в местах примыкания крыльев к фюзеляжу на некоторых самолётах Boeing 787 Dreamliner.

«FAA расследует, завершила ли Boeing эти проверки и не подделывали ли сотрудники компании самолётную документацию», — отметила пресс-служба.

Компания Boeing повторно проверяет все лайнеры данной серии в своей производственной цепочке и должна составить план действий в отношении тех самолётов, которые находятся в эксплуатации, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году сообщалось о серии происшествий с самолётами Boeing. В частности, в марте лайнер Boeing 777-200 потерял шину при вылете из аэропорта Сан-Франциско (США) в Японию, из-за чего совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе.

На фоне инцидентов с самолётами Boeing генеральный директор компании Дэйв Кэлхун заявил, что в конце 2024 года уйдёт в отставку. Также свой пост покинет председатель совета директоров компании Ларри Келлнер.

Высшее руководство Boeing игнорировало все предупреждения о проблемах с качеством и безопасностью самолётов, заявил в апреле 2024 года инженер по качеству Boeing Сэм Салехпурв ходе выступления в подкомитете Сената США по расследованиям. Он отметил, что был отстранён от работы после того, как выразил озабоченность проблемами, связанными с производством.

2 мая сообщалось, что в США скончался уже второй информатор о нарушениях при производстве самолётов компании Boeing, бывший аудитор качества у поставщика корпорации — компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин. Официальной причиной смерти был назван отказ органов.