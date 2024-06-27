Вашингтон, 27 июня, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Механик компании Strom, являющейся партнёром Boeing, Ричард Куэвас потерял работу из-за неоднократных жалоб на некачественную сборку самолётов 787 Dreamliner, сообщил телеканал CNN со ссылкой на документы адвокатов сотрудника.

TASS /ZUMA

Телеканал утверждал, что в 2023 году Куэвас увидел на заводе Boeing неправильно просверленные отверстия в переборках переднего давления. По словам механика, деталь является одной из основных частей корпуса воздушного судна. В октябре того же года он сообщил в компании об ошибках в процессе производства. Через несколько месяцев мужчину уволили из Strom.

По информации CNN, рабочие сверлили отверстия немного больше, чем положено, чтобы ускорить процесс сборки. Механик заявил, что неправильные детали ставят под угрозу мощность и давление воздуха в самолётах, что может привести к катастрофическим последствия для людей на борту. По данным осведомителя, проблемы могли затронуть порядка 10-12 самолётов.

В Boeing заявили, что после обращений механика провели инженерный анализ и определили, что детали не представляли проблемы с безопасностью. Там отметили, что готовы расследовать любые новые претензии работника.

Телеканал напомнил, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило о 126 подтвердившихся в текущем году сообщениях о нарушениях Boeing, в прошлом году их было 11.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня стало известно, что компания Boeing выявила новую проблему в самолётах 787 Dreamliner. По информации издания, на фюзеляжах у ряда ещё не поставленных заказчику самолётов неправильно закрутили сотни крепёжных элементов. Речь идёт о неправильной затяжке более чем 900 деталей на боковой части корпуса самолёта.

7 мая Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование в отношении требований к проверке самолётов Boeing 787 Dreamliner. В апреле компания Boeing сообщила регулятору, что, возможно, не все необходимые проверки были завершены, сообщило FAA. Речь идёт, в частности, о проверках адекватности соединения и заземления в местах примыкания крыльев к фюзеляжу на некоторых самолётах Boeing 787 Dreamliner.

В 2024 году сообщалось о серии происшествий с самолётами Boeing. В частности, в марте лайнер Boeing 777-200 потерял шину при вылете из аэропорта Сан-Франциско в Японию, из-за чего совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе. 2 мая стало известно, что в США скончался уже второй информатор о нарушениях при производстве самолётов компании Boeing, бывший аудитор качества у поставщика корпорации — компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин. Официальной причиной смерти назвали отказ органов.

Бывшего инженера по качеству на заводе Boeing Джона Барнетта, который не раз заявлял, что в компании при сборке самолётов используются некачественные составляющие, нашли мёртвым в грузовике на парковке отеля в Южной Каролине в марте 2024 года.