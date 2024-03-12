Штат Южная Каролина, США, 12 марта, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Бывший инженер по качеству на заводе Boeing, который не раз заявлял, что в компании при сборке самолётов используются некачественные составляющие, найден мёртвым.

Иван Шилов ИА REGNUM Боинг

62-летний Джон Барнетт проработал на предприятии 32 года. В начале марта он давал показания в суде против компании.

По словам менеджера, работники, находящиеся под давлением, устанавливали на самолёты нестандартные детали. Чтобы избежать задержек в производстве самолётов Boeing 787 Dreamliner устанавливали на них и бракованные детали.

Барнетт, по информации The Daily Mail, был найден 11 марта мёртвым в своём грузовике на парковке отеля в Южной Каролине.

Мужчина скончался от ранения, «нанесённого самому себе». Расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Boeing 777-200, принадлежащий авиакомпании United Airlines, потерял шину при вылете из аэропорта Сан-Франциско в Японию, и совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе.

На борту находилось 249 человек, из них 235 пассажиров, десять стюардесс и четыре пилота. Уточняется, что отлетевшая от самолёта шина приземлилась на парковке и повредила несколько автомобилей.

Примерно в 50 самолётах Boeing 737 обнаружили несоответствие отверстий в фюзеляжах, крылатые машины будут направлены на доработку. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил телеканал ABC News.