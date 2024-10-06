Брянск, 6 октября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром 6 октября обнаружили и обезвредили беспилотный летательный аппарат самолётного типа украинских войск над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам губернатора Брянской области, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На место падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 октября Министерство обороны России проинформировало об уничтожении одного украинского беспилотника в небе над Белгородской областью. Уточнялось, что воздушную цель нейтрализовали около 21:20 по местному времени (совпадает с мск).

По информации Минобороны, в ночь на 5 октября силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников над российской территорией. Из них семь уничтожены в Белгородской области и два — в Курской. Ещё один БПЛА сбит над территорией Воронежской области. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, киевский режим попытался атаковать несколько гражданских предприятий. При атаке на одно из них пострадал мужчина, на одном из этажей здания произошло возгорание. Другое атакованное предприятие не пострадало.