Москва, 6 октября, 2024, 09:37 — ИА Регнум. В старых немецких танках «Леопард» нет вентиляции, уже через 10 минут нахождения внутри можно буквально свариться, заявил 6 октября бывший украинский танкист, бежавший из тренировочного лагеря в Польше.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Leopard

Он рассказал, что в Польше проходил обучение на таком танке. Это был образец, изготовленный ориентировочно с 1985 по 1992 год.

«То есть туда залазишь, в танк на десять минут, заглохший, даже не заводили его, и уже можно свариться там», — процитировало военного «РИА Новости».

Он добавил, что в более поздних Leopard есть вентиляция, но не в том, в котором ему приходилось сидеть.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября попавший в плен механик-водитель украинской армии Владимир Кузько заявил, что обученные танкисты месяцFми ждут в тылу выдачи им танков Leopard на южнодонецком направлении.

Испанское издание El País ранее сообщало, ссылаясь на экспертное мнение, что Leopard бесполезны на фронте, учитывая господство ВС России в воздухе. Киев не должен полагаться только на натовскую технику. Для украинской армии общей проблемой является нехватка оружия и новобранцев.

Минобороны Германии 19 сентября заявило о передаче Киеву ещё 22 Leopard 1А5 и такого же числа бронемашин с усиленной противоминной защитой. Также ВСУ получили 12 самоходных артиллерийских установок Pzh 2000.