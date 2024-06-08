Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин является национальным достоянием страны, заявил 8 июня глава Республики Сербской Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ИА Регнум Владимир Путин

Он выразил сожаление, что все его встречи с Путиным носят официальный характер, лично они не взаимодействуют. Но если говорить о взаимоотношениях лидеров двух государств, то в «общем и целом их характеризуют абсолютное взаимопонимание, поддержка и симпатия».

«Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин, он стоит во главе борьбы за русские национальные, государственные интересы, поэтому Владимир Путин — национальное достояние России и всего русского народа», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин провёл встречу с коллегой из Республики Сербской Милорадом Додиком 6 июня. Во время приветственного слова российский лидер отметил восстановительный рост товарооборота между странами. Путин заверил, что Россия сохраняет неизменной свою позицию по Дейтонским соглашениям и будет способствовать улучшению ситуации на Балканах.

Предыдущая встреча лидеров России и Республики Сербской состоялась в феврале в Казани. Путин вручил Додику орден Александра Невского. После переговоров Додик отпраздновал получение награды и опубликовал в социальных сетях видеозапись с банкета.

Ранее Додик заявлял, что в 2024 году в Республике Сербской может открыться консульство России. Он подчеркнул, что и Москва, и Баня-Лука уже приняли решения о создании такой дипломатической миссии.

Также Додик заявил, что Запад планировал разделить Россию на пять частей, но президент РФ Владимир Путин понял это и сорвал планы, отстаивая национальные интересы своей страны.

Запад научился так поступать, проводя подобные планы в других частях мира, а потом пришел с этим в Россию, рассчитывая на новый успех. Путин этому помешал, поэтому он является национальным богатством своей страны и всего русского народа, отметил президент РС.