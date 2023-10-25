Мадрид, 26 октября, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин является человеком, который тщательно обдумывает и взвешивает свои слова, заявил в интервью газете El Pais бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Экс-генсек альянса в сравнении с первым президентом РФ Борисом Ельциным назвал Путина более холодным человеком.

«Российский лидер много обдумывает слова, прежде чем их сказать, готовит темы и знает, что месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным», — добавил 81-летний Солана.

Он уточнил, что был лично знаком с Путиным.

Пост генерального секретаря НАТО Солано занимал с 1995 по 1999 годы.

Как передавало ИА Регнум, в статье британского издания The Telegraph говорится, что влияние президента России Владимира Путина на мировой арене бесит президента США Джо Байдена. Россия и Китай создают коалицию, а Индия отказалась выступать против Путина, Запад проиграл борьбу за Глобальный Юг, отметили авторы.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не стал притворяться, что никогда не дружил с Путиным, на фоне критики в свой адрес. Человеческие отношения позволяют легче понять собственные интересы, но они не должны становиться заменой представительству интересов соответствующей страны, сказал немецкий политик.