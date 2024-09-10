Санкт-Петербург, 11 сентября, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин является джентльменом и очень умным человеком. Об этом заявила 10 сентября бывшая министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G. O. R. K. I СПбГУ Карин Кнайсль на Дне комитета по внешним связям Санкт-Петербурга на площадке выставки «Мой Петербург».

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Карин Кнайсль и Владимир Путин

«Путин очень умный человек и при этом джентльмен. И также хотела бы отметить, что он очень хорошо понимает человеческую природу. Чтобы управлять людьми и возглавить их усилия, необходимо очень хорошо понимать человеческую природу», — сказала Кнайсль.

На своём посту Путин изменил страну самым впечатляющим образом, это вызывает уважение. Кроме того, он собрал вокруг себя хорошую команду, начиная от пресс-секретаря до министров. Кнайсль считает талантом выбор подходящих кандидатур на необходимые должности.

Как сообщало ИА Регнум, Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Замуж она вышла в 2018 году. На свадьбу в том числе пригласили Путина. Фото, где она танцует с российским президентом, получило большую известность. При этом Кнайсль вскоре развелась. Экс-министр утверждала, что её преследовали в Австрии из-за сотрудничества с Россией и даже хотели лишить гражданства на родине.

Кнайсль покинула Австрию в сентябре 2020 года. Сначала она переехала во Францию, но и там её стали преследовать. В 2023 году она переехала в Россию. Перед этим Кнайсль проживала в Ливане.