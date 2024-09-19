Москва, 19 сентября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-28НМ ракетами уничтожил личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 19 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Стрингер/ТАСС

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ нанёс удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что после нанесения удара экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, цели были успешно уничтожены.

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Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Минобороны опубликовало видео работы штурмовой авиации в приграничном районе Курской области, где экипажи Су-25 нанесли удар по живой силе, бронированной и автомобильной технике ВСУ.

В этот же день российские военные показали видео с украинской техникой, уничтоженной в Курской области. На кадрах видны сожжённые и разбитые бронированные машины и военные автомобили. Переданную Киеву странами НАТО технику уничтожили бойцы 14-го армейского корпуса и крымского десанта из состава группировки войск «Север».

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории. За время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли почти 15 тыс. военных.