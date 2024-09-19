Вертолёт Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области
Москва, 19 сентября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-28НМ ракетами уничтожил личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 19 сентября сообщило Министерство обороны РФ.
«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ нанёс удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что после нанесения удара экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, цели были успешно уничтожены.
Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Минобороны опубликовало видео работы штурмовой авиации в приграничном районе Курской области, где экипажи Су-25 нанесли удар по живой силе, бронированной и автомобильной технике ВСУ.
В этот же день российские военные показали видео с украинской техникой, уничтоженной в Курской области. На кадрах видны сожжённые и разбитые бронированные машины и военные автомобили. Переданную Киеву странами НАТО технику уничтожили бойцы 14-го армейского корпуса и крымского десанта из состава группировки войск «Север».
ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории. За время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли почти 15 тыс. военных.