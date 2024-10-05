Москва, 5 октября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ми-28НМ авиаракетами уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило 5 октября Министерство обороны России.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Цели уничтожены», — сообщило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия потеряла более 20,5 тыс. военных за время боёв на курском направлении. На этом направлении за минувшие сутки потери ВСУ составили более 400 военных. Российские военные уничтожили 16 единиц бронетехники, в том числе танк. Кроме того, 17 украинских военных сдались в плен.

Российский истребитель Су-34 с помощью авиабомб 4 октября нанёс удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в Курской области. В тот же день ВС России с помощью беспилотного ударного комплекса «Иноходец» уничтожили пункт временной дислокации подразделения украинской армии в приграничном районе области.