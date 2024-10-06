Тель-Авив, Израиль, 6 октября, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Идея о проведении операции с массовым подрывом пейджеров у членов ливанского шиитского движения «Хезболла» возникла в 2022 году. Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» тщательно подготавливала операцию в течение двух лет. Об этом свидетельствует опубликованный 5 октября материал The Washington Post, составленный на основе интервью с израильскими и американскими сотрудниками служб безопасности и информации многочисленных источников.

ИА Регнум «Хезболла», армия Израиля

«Как акт шпионского мастерства эта операция не имеет аналогов. Но только сейчас стали известны её детали, а также споры, которые она вызвала в органах безопасности Израиля и среди союзников», — говорится в материале.

Утверждается, что «Хезболла» как одна из влиятельнейших сил в регионе вызывала обеспокоенность «Моссад» по фоне её усиления различными вооружениями. В то же время шиитское движение занялось вопросами безопасности и уязвимости для хакерских атак со стороны Израиля.

Именно в этих условиях и родилась идея создания «троянского коня».

«Так, «Моссад» придумал пару уловок, которые заставили бы «Хезболлу» приобрести устройства, которые казались для них идеальными, но на самом деле являлись разработкой Израиля», — отмечает WP.

Первая часть плана о внедрении заминированных раций была реализована ещё в 2015 году. В течение девяти лет израильская разведка практически беспрепятственно получала доступ к информации «Хезболлы».

Потребности шиитского движения предполагали приобретение средств связи, соответствующих требованиям безопасности, по причине чего была исключена возможность закупок у союзников Израиля. Таким образом, в 2023 году «Хезболла» подала серию заявок на массовую закупку тайваньских пейджеров.

Речь идёт о пейджерах AR924 компании Apollo. По информации источника, устройства в точности соответствовали потребностям «Хезболлы», в связи с чем движение закупило около пяти тысяч таких пейджеров, оказавшихся в руках членов среднего звена и вспомогательного персонала «Хезболлы». На самом же деле пейджеры были собраны в Израиле под наблюдением «Моссад» через посредника, бывшего представителя Apollo, основавшего собственную компанию на Ближнем Востоке и получившего лицензию на продажу этой линейки пейджеров. «Зловещая особенность» пейджеров заключалась в особенности срабатывания взрывчатки, которая гарантировала, что в момент взрыва большинство обладателей устройств будут держать их в руках. Взрывчатка же была спрятана в батарейном блоке таким образом, что даже при полном разборе устройства её практически невозможно было обнаружить.

Кроме того, «Моссад» обладал незаметным удалённым доступом к пейджерам, и электронный сигнал мог привести к одновременному взрыву. При этом для того, чтобы прочитать сообщение, владелец устройства должен нажать две кнопки, что фактически означало взрыв непосредственно в руках.

Как передавало ИА Регнум, 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате двух серий взрывов погиб по меньшей мере 41 человек, в том числе двое детей, до четырёх тысяч человек получили ранения.

20 сентября постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Ливане заявил, что РФ расценивает массовые взрывы устройств связи как теракт, организаторы которого стремились спровоцировать разжигание новой масштабной войны на Ближнем Востоке.