Берлин, 6 октября, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Освобождение российскими военными Угледара (ДНР) позволяет Вооружённым силам России уже предстоящей зимой выбить ВСУ с других территорий Донецкой Народной Республики, которые пока находятся под контролем Киева. Об этом написал полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле в своей статье для журнала Focus.

ИА Регнум Взятие Угледара

Он отметил, что после освобождения указанного населённого пункта ВС РФ продолжают наступление в Донбассе, включая продвижение на красноармейском (покровском) направлении, которое находится в числе имеющих важное стратегическое значение. Он допустил, что ВСУ не смогут долго удерживать Красноармейск (Покровск).

Тилле считает, что в сложившихся условиях украинская армия сконцентрируется на обороне и будет избегать каких-либо наступательных действий. Полковник также полагает, что Киев должен будет вести боевые действия еще более ожесточено.

Эксперт также отметил, что поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в США была неудачной, поскольку требования Киев не были удовлетворены. Он добавил, что такая ситуация ещё больше приближает полное освобождение Россией территории ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Минобороны РФ официально объявило, что российские войска освободили Угледар. Президент России Владимир Путин выслушал доклады от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Андрея Белоусова об освобождении города.

Сбежавший из Угледара офицер 72-й отдельной механизированной бригады украинских формирований Арсений Прилипка признал, что освобождение этого населённого пункта предоставило российским военным стратегически важное преимущество. Он также добавил, что ВСУ не выдержали ежедневного давления со стороны российских военных и сдали город.

Агентство Bloomberg написало, что ситуация с Угледаром может обернуться усилением давления на главу киевского режима, который не смог продвинуть в США свой «план победы». Отмечалось, что украинский политик во время своего визита в Вашингтон пытался усилить поддержку Киева со стороны Запада, в том числе с помощью презентации указанного плана.