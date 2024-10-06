Вашингтон, 6 октября, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Так называемый «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского не вызвал восторга у Соединённых Штатов, которые отвергли этот план и лишь пообещали выделить дополнительную помощь. Об этом 5 октября сообщило британское издание The Times со ссылкой на источники.

ИА Регнум Харрис, Зеленский, Байден, Трамп

«Недавний визит Зеленского в США, похоже, стал для Украины чем-то вроде разочарования… Широко разрекламированный «план победы» Зеленского описали как «список покупок», а не как стратегию», — говорится в материале.

Как указал один из источников, США категорически отвергли «план победы» и отправили Зеленского «куда подальше», отделавшись только обещанием выделить дополнительные $2,4 млрд.

Отмечается, что отказ Вашингтона одобрить план главы киевского режима стал чувствительным ударом, поскольку Киев также не получил ни разрешения на удары западным оружием вглубь российской территории, ни гарантий безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что глава киевского режима в ходе своего визита в Соединённые Штаты расхваливал «план победы» в попытках заручиться большей поддержкой и гарантиями безопасности от Вашингтона и западных союзников. Несмотря на это, по информации WSJ, действующая американская администрация отказалась одобрить этот план из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

В «план победы» Зеленского входят пять пунктов, четыре из которых касаются продолжения боевых действий и потребностей Киева, а один должен быть выполнен после завершения конфликта. Кроме того, по словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллера, этот план также включает действия третьих стран.

По мнению директора венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожефа Хорвата, целью «плана победы» Зеленского является не завершение конфликта, а втягивание в него западных стран на фоне ожидающейся тяжёлой зимы из-за катастрофического состояния энергосистемы Украины.