Тегеран, 6 октября, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Иранские власти не выпускали извещения о безопасности полётов (NOTAM) над воздушным пространством на западе страны, заявил журналистам главный руководитель отдела по коммуникационным связям и международным делам международного аэропорта имени имама Хомейни Джавад Салехи.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

Его слова привело агентство Mehr. Салехи уточнил, что ранее появившаяся в СМИ информация о NOTAM является недостоверной. Пресса опубликовала эти сведения на фоне эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство снарядов. В свою очередь газета The Jerusalem Post представила данные, что иранские военные запустили около 400 ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный обстрел большой ошибкой Ирана. Он пообещал, что Тель-Авив обязательно ответит на эту атаку. Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) написала, что Тегеран подготовил сотни ракет на случай, если израильская армия или США решат нанести ответный удар по иранской территории.

2 октября посольство России в Тегеране в связи с обострением положения вокруг Ирана рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в эту республику до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.