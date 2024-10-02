NYT: Иран подготовил сотни ракет на случай ответа Израиля или США
Тегеран, 2 октября, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Тегеран подготовил сотни ракет на случай, если Израиль или США решат нанести по территории Ирана ответный удар. Об этом 2 октября сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
«Иранские военные подготовили сотни ракет, чтобы осуществить их пуск с западных границ в случае, если Израиль или его основной союзник США ударят в ответ», — заявили они.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября власти Израиля объявили о начале сухопутной операции на юге Ливана. По утверждению израильских военных, они проводят локализованные рейды для уничтожения инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла».
Вечером 1 октября Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля. По информации газеты The Jerusalem Post, во время него по израильской территории с иранской стороны было выпущено около 400 ракет.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 2 октября написал, что иранская акция против Израиля завершена, если Тель-Авив не захочет дать на неё ответ. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный обстрел со стороны Ирана большой ошибкой, за которую Тегеран заплатит.
Американский портал Axios 2 октября написал, что Тель-Авив намерен в течение «нескольких дней» ответить на иранский ракетный удар. Уточнялось, что Израиль будет рассматривать все возможные варианты ответных действий, в том числе нанесение ударов по ядерным объектам Ирана.
В ночь на 2 октября стало известно, что Совет Безопасности ООН проведёт экстренное заседание по ситуации в Ближневосточном регионе. Оно должно начаться в 10:00 по местному времени (17:00 мск).