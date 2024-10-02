Тегеран, 2 октября, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Тегеран подготовил сотни ракет на случай, если Израиль или США решат нанести по территории Ирана ответный удар. Об этом 2 октября сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Icana News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Иранские военные подготовили сотни ракет, чтобы осуществить их пуск с западных границ в случае, если Израиль или его основной союзник США ударят в ответ», — заявили они.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября власти Израиля объявили о начале сухопутной операции на юге Ливана. По утверждению израильских военных, они проводят локализованные рейды для уничтожения инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла».

Вечером 1 октября Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля. По информации газеты The Jerusalem Post, во время него по израильской территории с иранской стороны было выпущено около 400 ракет.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 2 октября написал, что иранская акция против Израиля завершена, если Тель-Авив не захочет дать на неё ответ. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный обстрел со стороны Ирана большой ошибкой, за которую Тегеран заплатит.

Американский портал Axios 2 октября написал, что Тель-Авив намерен в течение «нескольких дней» ответить на иранский ракетный удар. Уточнялось, что Израиль будет рассматривать все возможные варианты ответных действий, в том числе нанесение ударов по ядерным объектам Ирана.

В ночь на 2 октября стало известно, что Совет Безопасности ООН проведёт экстренное заседание по ситуации в Ближневосточном регионе. Оно должно начаться в 10:00 по местному времени (17:00 мск).