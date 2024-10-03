Бейрут, 4 октября, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Целью авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по южному пригороду Бейрута вечером 2 октября был вероятный преемник генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, погибшего в конце сентября в результате удара по ливанской столице. Об этом в четверг сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

ИА Регнум Хезболла, армия Израиля

«Израиль нанёс целенаправленный удар по Бейруту… Его целью был глава исполнительного комитета «Хезболлы» Хашим Сафи ад-Дин», — говорится в материале.

Уточняется, что Хашим Сафи ад-Дин является двоюродным братом погибшего Хасана Насраллы и его преемником на пост генсека «Хезболлы». В сферу деятельности главы исполнительного комитета движения входит регулирование внутриполитических вопросов.

По информации источника, на данный момент достоверно не известно, добился ли Израиль поставленной цели при ударе по Бейруту.

Как передавало ИА Регнум, ранее ЦАХАЛ заявила о ликвидации Махмуда Юсефа Аниси, одного из руководителей проекта по разработке высокоточных ракет для «Хезболлы», в результате удара по Бейруту.

Вечером 2 октября Армия обороны Израиля заявила, что нанесла «точечный» удар по Бейруту. По данным телеканала Al Jazeera, израильская авиация атаковала район Башура в центре ливанской столицы. В результате удара, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибли девять человек, ещё 14 пострадали. Как сообщал новостной канал Sky News Arabia, целью удара по центральному району Бейрута стал центр медицинской службы, связанный с «Хезболлой».