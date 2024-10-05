Мадрид, 6 октября, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Страны — союзницы Украины принялись оказывать давление на киевский режим и его главу Владимира Зеленского, чтобы Киев вступил в переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом написала испанская газета El Pais.

ИА Регнум Зеленский

По мнению авторов публикации, на это указывает смена позиции западных государств, снижение поддержки украинского политика во время его визита в США. В статье отмечается, что заявления союзников Киева говорят о том, что мирные переговоры необходимо проводить как можно скорее.

Авторы издания также отметили, что Запад якобы не поддержал «план победы» главы киевского режима. Кроме того, украинского политика регулярно унижал в своих публичных выступлениях экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что в скором времени все страны ЕС будут выступать за мирное урегулирование украинского конфликта. Глава правительства отметил, что западные государства из-за неверных расчётов и неправильной стратегии «сломя голову» выбрали путь эскалации.

4 октября бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что киевский режим может быть вынужден отказаться от территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, чтобы достичь соглашения о мирном урегулировании. Он также напомнил, что Североатлантический альянс не может одобрить членство Украины по меньшей мере до тех пор, пока территории, на которые претендует Киев, не находятся под его контролем.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что кураторы киевского режима из Вашингтона и Лондона продолжают запрещать Украине заключить мирное соглашение, которого можно было достичь ещё весной 2022 года.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что если Киев решится вести переговоры, то Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. При этом он исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, приемлемых для России.