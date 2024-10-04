Киев, 4 октября, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Киевский режим может быть вынужден отказаться от территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, для достижения соглашения о мирном урегулировании. Такую возможность допустил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times, опубликованном 4 октября.

U.S. Secretary of Defense

Отвечая на вопрос интервьюера о том, что бы он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому для создания переговорных условий, Столтенберг предложил провести историческое сравнение с результатами конфликта между СССР и Финляндией в 1939–1940 годах.

«Финляндия храбро воевала против Советского Союза в 39-м году… Конфликт закончился тем, что они отказались от 10% территорий, но получили за это безопасную границу», — ответил экс-генсек НАТО.

По словам Столтенберга, необходимость отказа от утраченных территорий связана не только с её «выживанием», но и с требованиями Киева о немедленном вступлении в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что НАТО не может одобрить членство Украины по меньшей мере до тех пор, пока территории, на которые претендует киевский режим, не находятся под его контролем.

Также бывший генсек НАТО допустил, что после выборов в США может возникнуть импульс, который попытается сдвинуть конфликт с той точки, в которой он сейчас находится. Столтенберг выразил мнение, что в будущем возможно продолжение боевых действий в сочетании с созданием условий для переговорного процесса.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что каждый срыв переговоров об урегулировании украинского конфликта приводит к утрате Украиной территорий. В качестве примера он напомнил об отказе Украины выполнять Минские договорённости и срыв переговоров в 2022 году в Стамбуле. Как отмечал помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от российской стороны в Стамбуле, Москва искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году.

4 октября директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что западные союзники киевского режима, в том числе США и Великобритания, запрещают Украине заключить мирное соглашение, которое, как он напомнил, могло быть достигнуто ещё весной 2022 года. По словам Бортникова, жители Украины оказались заложниками Запада, создавшего в стране марионеточный режим.

Президент России Владимир Путин 5 сентября отметил, Москва готова к переговорам об урегулировании конфликта, если Киев проявит встречное желание. При этом глава государства подчеркнул, что это возможно только на базе уже зафиксированных договорённостей. Глава государства подчеркнул, что Москва всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась.