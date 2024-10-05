Донецк, 5 октября, 2024, 21:37 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в течение 5 октября из-за ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали 16 мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР

«В Никитовском районе Горловки вследствие атаки беспилотника ВФУ на маршрутный автобус, стоящий у остановки общественного транспорта на ул. Комарова, ранения средней степени тяжести получили восемь человек», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, ВСУ с беспилотника сбросили в этом районе взрывоопасный предмет на людей, пострадали двое мужчин и женщина. Украинские боевики также обстреляли Центрально-Городской район Горловки снарядами кассетного типа, ранения получили две женщины.

По посёлку Сигнальное ВСУ нанесли удар ракетной артиллерией. На территории фермерского хозяйства получили тяжёлые ранения супруги. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

В течение дня украинские войска нанесли 43 удара по населённым пунктам ДНР, выпустив более 110 боеприпасов. Получили повреждения частный жилой дом, шесть объектов гражданской инфраструктуры, в том числе поликлиника, четыре автомобиля, пассажирский автобус и три пожарные машины.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 5 октября нанесли удар по зданию администрации в Горловке, использовав беспилотники. Из-за атаки произошёл взрыв на четвёртом и пятом этажах, а потом возгорание. Пожарные оперативно потушили огонь.

Украинские беспилотники также 5 октября нанесли удар по пожарной части МЧС в Горловке, повредив три пожарные автоцистерны. Среди спасателей никто не пострадал.

1 октября при обстреле ВСУ по жилому массиву в Горловке погиб мирный житель. Также в тот день пятеро человек получили ранения в ходе удара украинских боевиков.