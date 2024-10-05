Москва, 5 октября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов не включён в финальный состав сборной России по футболу на октябрьский сбор. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Panoramic/Global Look Press

Всего в состав российской национальной команды вошли 28 игроков.

В числе голкиперов Андрей Лунев, выступающий за московское «Динамо», Евгений Латышонок из петербургского «Зенита», Илья Лантратов, играющий за столичный «Локомотив», Александр Максименко из московского «Спартака».

Из защитников на сборы прибудут Арсен Адамов из «Ахмата» в Грозном, Юрий Горшков из «Зенита», Игорь Дивеев, играющий за ЦСКА, Руслан Литвинов, Данил Хлусевич — из «Спартака», Максим Осипенко из «Ростова», Валентин Пальцев, выступающий за махачкалинское «Динамо», Илья Самошников, Александр Сильянов — из «Локомотива».

На позициях полузащитников будут тренироваться Сергей Бабкин из «Крыльев Советов». Приглашены футболисты «Локомотива» — Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артём Карпукас, Сергей Пиняев. Также в состав включили Данила Глебова из «Ростова», Ивана Облякова из ЦСКА, Данила Пруцева из «Спартака». Приглашены на сборы Андрей Мостовой из «Зенита», Лечи Садулаев из «Ахмата», Даниил Фомин из столичного «Динамо».

Также в состав включены форварды Дмитрий Воробьев из «Локомотива», Тамерлан Мусаев из ЦСКА, Константин Тюкавин из московского «Динамо».

Из числа российских легионеров в итоговый состав вошёл лишь полузащитник Александр Головин, выступающий за французский «Монако».

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня стало известно о переходе Сафонова в ПСЖ. Свой первый матч в основном составе клуба он провёл всухую. Французский клуб обыграл «Жирону» из Испании в своём первом матче Лиги чемпионов. Матч в Париже завершился со счётом 1:0.

5 октября стало известно, что в следующем месяце может состояться товарищеский матч футбольных сборных России и Сирии. Пока что согласовали дату — 19 ноября, однако пока никакие официальные документы не подписаны. Ранее сборная Пакистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч со сборной России, запланированный на октябрь. При этом национальная команда готова провести встречу в ноябре.