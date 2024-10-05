Тель-Авив, Израиль, 5 октября, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом вечером 4 октября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям, принадлежащим… «Хезболле» в Ливане», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что удары были нанесены по складам с оружием, ракетным установкам и другим объектам военной инфраструктуры, а также по отдельным отрядам «Хезболлы».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 октября израильский дрон атаковал квартиру в жилом доме в лагере палестинских беженцев, расположенном в окрестностях города Триполи на севере Ливана. Данных о погибших или пострадавших пока не поступало.

В ночь на 5 октября ВВС Израиля нанесли два удара по южному пригороду Бейрута. По словам очевидцев, из-за отсутствия света невозможно определить, куда произошло попадание.

Вечером 4 октября телеканал Al Mayadeen сообщил, что бойцы «Хезболлы» сорвали все попытки военных ЦАХАЛ закрепиться на юге Ливана. Отмечалось, что за сутки члены движения провели 23 целенаправленные операции против израильских военных, нанося удары по их позициям, военной технике и объектам.