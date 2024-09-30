Каир, 30 сентября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Мужчина представился бойцом ВСУ и сорвал вылет российского самолёта из аэропорта в Египте, сообщил 30 сентября Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По информации источника, инцидент произошёл 26 сентября с рейсом российской авиакомпании, которая осуществляла полёт из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург.

В лобби гостиницы, где останавливаются пилоты между полётами, к командиру рейса Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург подошёл неизвестный мужчина, который представился бойцом ВСУ и пообещал взорвать самолёт. Об инциденте сообщили в аэропорт. Там специалисты службы безопасности повторно досмотрели воздушное судно, а также багаж и ручную кладь всех зарегистрированных пассажиров. Никакой взрывчатки специалисты не обнаружили.

Рейс Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург задержали на 2,5 часа. В результате самолёт благополучно долетел до Екатеринбурга.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года самолёт компании Sunexpress вылетел из Парижа в Измир, оставив в аэропорту 30 пассажиров и пилота. В аэропорту Шарль-де-Голль рейс в Турцию отложили на три часа, но потом так и не опубликовали время вылета. Пассажиры проверили статус самолёта и узнали, что он уже улетел без них, оставив пилота. В авиакомпании этот инцидент не стали комментировать. Пассажиров, которые не смогли улететь, разместили в гостинице.