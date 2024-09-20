Москва, 20 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. В Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко раненный в шею боец СВО избил потерявшего на фронте ногу сослуживца. Обоих участников конфликта доставили в полицию. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«12 сентября в ГКБ им. Бурденко произошёл конфликт между двумя военнослужащими, находящимися на лечении после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО. На место прибыл наряд полиции, двое граждан были доставлены в ОМВД для разбирательства. Ими оказались 27-летний Рустам Ж. и 34-летний Гарник С.», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что 34-летний Гарник С. находится на лечении с ранением шеи, а 27-летний Рустам Ж. поступил в медучреждение из-за ранения ноги, медикам пришлось ампутировать часть конечности. Они оба являются военнослужащими одной части. Причина конфликта бойцов пока не установлена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве двое пенсионеров подрались в городской поликлинике из-за места в очереди. В результате драки мужчина, который пытался пройти без очереди, был госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.