Москва, 5 октября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования нападения мигрантов на жителей Самары, сообщил 5 октября СК России.

Petrov Sergey/Global Look Press

В Сети появилась информация о противоправном поведении мигрантов в Самаре. Так, группа приезжих из стран ближнего зарубежья без каких-либо причин напала и жестоко избила троих местных жителей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц»)», — сообщил СК.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении группы мигрантов, которые совершили нападение на жителя Санкт-Петербурга. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой несколько мигрантов избивают молодого человека. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.