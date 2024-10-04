Санкт-Петербург, 5 октября, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении группы мигрантов, которые совершили нападение на жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Представители государственного органа напомнили, что в социальных сетях ранее появилась видеозапись с кадрами того, как несколько мигрантов избивают молодого человека в Санкт-Петербурге. Кроме того, в ведомстве отметили, что в городе вновь появились молодежные банды приезжих, терроризирующих местных жителей.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнило Следственный комитет России в своём Telegram-канале.

Также подчёркивается, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил поручение исполняющему обязанности главы управления СК РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе этого расследования.

В середине сентября ИА Регнум сообщало о другом инциденте, связанном с приезжими. В Невском районе города полиция задержала троих граждан одной из среднеазиатских республик, напавших с ножом на автомобилиста на автозаправочной станции, расположенной на пересечении улиц Грибакиных и Бабушкина. Они ударили потерпевшего несколько раз ножом и открыто похитили у него 50 тысяч рублей, мобильный телефон, документы на автомобиль. После злоумышленики скрылись с места происшествия на машине мужчины.