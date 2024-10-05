Москва, 5 октября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла более 20,5 тыс. военных за время боёв на курском направлении, сообщило 5 октября Министерство обороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 20 650 военных, 136 танков <…> 33 пусковые установки РСЗО», — следует из сводки Минобороны.

На этом направлении за минувшие сутки украинская армия потеряла более 400 военных. Российские военные уничтожили 16 единиц бронетехники, в том числе танк, а также САУ «Caesar» французского производства и самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

По данным ведомства, 17 украинских военных сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября, российский истребитель Су-34 с помощью авиабомб нанёс удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в Курской области. Разведка доложила об уничтожении поражённых целей.

В тот же день российские военные с помощью беспилотного ударного комплекса «Иноходец» уничтожили пункт временной дислокации одного из подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области.