Курск, 4 октября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-34 с помощью авиабомб нанёс удар по опорному пункту и личному составу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 4 октября сообщили в Минобороны РФ.

Кадр из видео Минобороны России

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — отметили в ведомстве.

Разведка доложила об уничтожении поражённых целей.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября российские военные пресекли пять попыток прорыва украинских формирований через границу в направлении поселения Новый Путь Курской области. В боях ВСУ потеряли более 30 человек личного состава убитыми и ранеными. Были уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Совокупные потери украинской армии в Курской области превысили 20,2 тыс. человек.

Днём ранее расчёты буксируемых гаубиц Д-30 из состава группировки войск «Север» нанесли удары по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области.