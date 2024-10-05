Москва, 5 октября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета России изучают факты очередных ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по населённым пунктам Херсонской области, которые привели к ранению мирных жителей. Об этом 5 октября сообщила «Херсонская служба новостей».

Павел Колядин/РИА Новости

«В городе Алёшки Херсонской области вследствие обстрела ВСУ жилого сектора пострадала 80-летняя женщина. Также ранена жительница Новой Каховки», — приводится сообщение СК в материале портала.

Пострадавших доставили в больницы для оказания медицинской помощи. Следователи установят все обстоятельства преступлений и причастных к ним лиц.

Как передавало ИА Регнум, утром 5 октября ВСУ нанесли удар дроном по автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. По последним данным, в результате украинской атаки пострадали девять человек.

Бывший боец ВСУ, бежавший из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что украинских военных настраивают на полное истребление российского народа. Им внушают тотальную ненависть ко всем россиянам.