Москва, 5 октября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Боевиков украинских формирований настраивают на истребление народа России. Об этом 5 октября рассказал бывший боец Вооружённых сил Украины (ВСУ), бежавший из тренировочного лагеря в Польше.

David Tesinsky/Global Look Press

«Ну, у украинцев сейчас, в принципе, настрой такой, что российский народ надо, в принципе, истребить. То есть они не люди, они орки, ну, я думаю, вы знаете», — привело его слова «РИА Новости».

Экс-боец ВСУ пояснил, что это делается для того, чтобы киевские боевики считали, что в ходе военных действий убивают не людей, а в целом им прививается тотальная ненависть ко всем россиянам.

Отмечается, что бывшего украинского бойца после мобилизации отправили для обучения на заряжающего танка Leopard в Польшу, однако ему удалось сбежать оттуда и легализоваться в качестве беженца в Германии.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что украинские боевики расстреливают мирных жителей Курской области или сгоняют их в концлагеря. Он подчеркнул, что у военных армии России есть доказательства этого.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник 12 сентября рассказал, что боевики ВСУ в ходе нападения в приграничье Курской области создавали подобия концентрационных лагерей. Он уточнил, что в эти лагеря насильно сгоняли мирных жителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 сентября заявила, что у российской стороны есть информация о концлагерях ВСУ в курском приграничье. По словам дипломата, многочисленные данные свидетелей этого собрал штаб Российского Красного Креста в Курске.