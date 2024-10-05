Москва, 5 октября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили от украинских боевиков населённый пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 октября рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики», — заявил он на брифинге.

По словам Конашенкова, российские военные также нанесли удары по позициям украинских формирований у Резниковка, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР, отразив три контратаки штурмовых групп противника.

За это время украинская армия лишилась в зоне ответственности группировки до 755 боевиков, девяти автомобилей, британской гаубицы FH70, американских гаубиц М198, М777 и двух М119, а также двух гаубиц Д-30, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября стало известно, что армия России освободила от украинских формирований в зоне проведения спецоперации шесть населённых пунктов, включая Угледар в ДНР. За это время также были освобождены Макеевка Луганской Народной Республики, Вишневое Харьковской области и Верхнекаменское, Нелеповка и Крутой Яр в ДНР.

Аналитик американской компании Black Bird Group Паси Паройнен 2 октября назвал невиданными с начала спецоперации в феврале 2022 года темпы продвижения ВС России в Донбассе. Эксперт уточнил, что с августа по сентябрь текущего года российские военные освободили около 823 кв. км территории.