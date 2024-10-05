Шесть мирных жителей ранены в Горловке при ударе дрона ВСУ по автобусу
Водитель и пять пассажиров автобуса ранены в Горловке в результате удара дрона ВСУ
Горловка, ДНР, 5 октября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Шесть человек получили ранения в результате удара украинского беспилотника в Горловке, сообщил 5 октября глава города Иван Приходько.
Украинский БПЛА нанёс удар по автобусу на улице Комарова.
«Ранен водитель и пять пассажиров. Слава богу, без погибших», — написал Приходько в своём Telegram-канале.
Он добавил, что также зафиксировано прямое попадание в одно из административных зданий на проспекте Победы.
Накануне, 4 октября, Приходько сообщал о ранении мирной жительницы Горловки в результате удара украинского БПЛА в жилом массиве «Строитель».
Как сообщало ИА Регнум, за ночь 5 октября над территорией России силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских дронов: семь — в Белгородской, два — в Курской, один — в Воронежской областях.
В Белгородской области дроны ВСУ 2 октября сожгли три грузовика. В селе Черемошное водитель получил ранение, на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка водитель одной грузовой машины пострадал, другой — погиб.