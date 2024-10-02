Белгород, 2 октября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. На трассе в Белгородской области два украинских FPV-дрона нанесли удары по грузовым автомобилям, в результате водитель одного транспортного средства погиб, сообщил 2 октября глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

Дроны нанесли удары по машинам на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка.

«В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин. Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким, на которых обрушилось такое горе», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Водитель второго грузовика получил минно-взрывную травму и ушибленную рану. Мужчину доставили в Шебекинскую больницу попутным транспортом, где врачи оказали ему необходимую помощь. Лечение пациент будет проходить амбулаторно.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области в ночь на 2 октября российские силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников. Ещё один дрон ВСУ был ликвидирован утром, и один — днём.

Гладков утром сообщил, что украинский БПЛА нанёс удар по грузовому автомобилю в селе Черемошное в Белгородском районе. Грузовик полностью сгорел, водитель госпитализирован с контузией, множественными осколочными ранениями спины, ноги и руки.