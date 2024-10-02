Белгород, 2 октября, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Украинский дрон нанёс удар по грузовику в селе Черемошное в Белгородской области, водитель получил ранение, сообщил 2 октября губернатор Вячеслав Гладков.

Максим Платонов/РИА Новости

Грузовой автомобиль полностью сгорел.

«Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Раненому в больнице оказали необходимую помощь. Его планируется отвезти в Белгород в городскую больницу №2 в для дальнейшего обследования.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны в ночь на 2 октября сбили над территорией Белгородской области шесть беспилотников.

Гладков ночью сообщил, что двое мирных жителей получили ранения в селе Тишанка в Волоконовском районе в результате украинской атаки с применением FPV-дрона. Мужчина и женщина госпитализированы с осколочными ранениями.