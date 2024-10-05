Москва, 5 октября, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Период засухи закончился в Москве и соседних с ней областях, в регионах Черноземья сильных осадков не ожидается. Об этом 5 октября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

«В нечерноземных областях пройдут дожди. Период засухи закончился для Москвы и сопредельных областей», — уточнил Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

При этом метеоролог отметил, что в регионах Черноземья, где в сентябре не выпало «ни капли» дождя, всё ещё сохраняется сухая погода. В Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях не ожидается сильных осадков.

В Москве, Московской области и в прилегающих к ним регионах со второй половины дня воскресенья, 6 октября, ожидаются заметные осадки. Дожди продолжатся всю ночь и первую половину дня 7 октября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Вильфанд, в октябре почти на всей территории России ожидается близкая к нормальным значениям температура воздуха, при этом в южной половине европейской части, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова 29 сентября сообщила, что в Москве и Подмосковье за три дня выпал 61% от месячной нормы осадков. По её словам, причиной этого стал атлантический циклон. Также специалист указала, что первый снег в Москве и Московской области может выпасть уже в последней декаде октября.