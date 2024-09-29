Москва, 29 сентября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. За три дня в Москве и области выпал 61% от месячной нормы осадков, сообщила 29 сентября главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своём Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости

«Атлантический циклон и его атмосферные фронты сильно «подмочили» репутацию текущего сентября», — написала она.

В период с 27 по 29 сентября, уточнила Позднякова, на западе Московской области прошли сильные дожди, гремели грозы. В Волоколамске 27 сентября выпало 20 мм, 28 сентября — 14 мм, а в ночь на 29 сентября — ещё 5 мм.

«В сумме здесь уже выпало 61% от месячной нормы», — рассказала метеоролог.

Кроме того, добавила она, в Москве, на метеостанции ВДНХ, дождей было меньше: за указанный период всего 11 мм, или 17% от нормы осадков.

Ранее заместитель начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявлял, что сентябрь 2024 года стал самым тёплым в Москве за почти 150-летнюю историю наблюдений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информировал, что бархатный сезон продлится дольше обычного и закончится не раньше середины октября на юге Европейской России.