Москва, 1 октября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В октябре почти на всей территории России ожидается близкая к нормальным значениям температура воздуха, при этом в южной половине европейской части, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы. Об этом 1 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Владимир Гердо/ТАСС

«Практически на всей территории страны не прогнозируется отрицательных аномалий (средней месячной температуры ниже нормы. — Прим ред.), то есть класс ниже нормы нигде не прогнозируется», — заявил он в беседе с «Интерфаксом».

Синоптик уточнил, что самые высокие значения температуры воздуха в октябре ожидаются в южной половине Европейской части России, на Урале и в Сибирском федеральном округе.

По словам Вильфанда, в северной половине Европейской части России и на Дальнем Востоке в этом месяце температура воздуха прогнозируется в районе нормы.

При этом в Хабаровском крае и Амурской области ожидается избыток осадков, а в в южной половине Европейской части России, на юге Приволжского федерального округа и на юге Уральского федерального округа, а также на юге Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и на западе Забайкальского края — дефицит осадков, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве в этот день температура воздуха составит +19 градусов. По его словам, столица будет находиться под влиянием антициклона скандинавского происхождения.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова 29 сентября сообщила, что в Москве и Подмосковье за три дня выпал 61% от месячной нормы осадков. По её словам, причиной этого стал атлантический циклон.