Москва, 3 октября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Первый снег в Москве и Московской области может выпасть уже в последней декаде октября. Об этом 3 октября сообщила метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Примерно в 20-х числах октября возможны дождь с мокрым снегом. Он не сформирует снежный покров — скорее всего, будет таять на земле или прямо в воздухе», ― отметила синоптик.

Позднякова в беседе с телеканалом «360» напомнила, что первые заморозки уже были — пока только в Подмосковье, а в Москве мороз ожидается в середине октября, когда ночные температуры опустятся ниже 0 градусов.

Пока, по её словам, на погоду в Москве по-прежнему влияет антициклон. Однако в скором времени сформируется холодный циклон. В связи с этим 7 и 8 октября жителям и гостям столицы стоит ждать сильных дождей.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в октябре почти на всей территории России ожидается близкая к нормальным значениям температура воздуха. При этом, по его словам, самые высокие значения температуры воздуха в октябре ожидаются в южной половине Европейской части России, на Урале и в Сибирском федеральном округе.

Ранее Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на юге европейской России продлится дольше обычного и закончится не раньше середины октября.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что сентябрь 2024 года стал самым тёплым в Москве за почти 150-летнюю историю наблюдений.