Бейрут, 4 октября, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Более двух тысяч жителей Ливана погибли, ещё около 9,5 тысячи получили ранения в результате ударов Израиля с начала эскалации на Ближнем Востоке. Об этом 4 октября сообщил координатор центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, министр окружающей среды Ливана Насер Ясин, передаёт агентство Al Wataniya.

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«За последние сутки было зафиксировано 153 авиаудара, общее количество атак достигло 8 967. Погибли 37 человек, еще 151 пострадал. Таким образом, число погибших с начала эскалации составило 2 011, число раненых — 9 535», — уточняется в заявлении представителя ливанского правительства.

Как отметил Ясин, в стране действует 931 центр для перемещенных лиц, которые вынуждены покинуть свои дома из-за начала боевых действий. По данным официальной статистики, в этих центрах размещены 172 100 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. По утверждениям ЦАХАЛ, целью вторжения стало уничтожение объектов «Хезболлы». Позже Армия обороны Израиля заявила, что задействовала в наземной операции в Ливане свои военно-воздушные силы и артиллерию.

Вечером 2 октября ЦАХАЛ заявила, что нанесла «точечный» удар по Бейруту, атаковав район Башура в центре ливанской столицы. В результате удара, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибли девять человек, ещё 14 пострадали. Как сообщал новостной канал Sky News Arabia, целью атаки центрального района Бейрута стал центр медицинской службы, связанный с «Хезболлой».